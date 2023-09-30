Disambut Antusias Warga, Sahabat Ganjar Gelar Kegiatan Budaya dan Sosial di Jatim

Sahabat Ganjar gelar kegiatan sosial dan budaya di Jawa Timur (Foto: Ist)

JAKARTA - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar berbagai kegiatan sosial dan budaya berbagai lokasi di Jawa Timur pada Sabtu (30/9/2023).

Adapun dua kegiatan utama yang diselenggarakan yakni sharing budaya seni bantengan di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dan pengenalan pembuatan tape Bondowoso di Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut merupakan bentuk konsistensi relawan dalam mendukung kegiatan sosial dan budaya.

“Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan yang mengangkat kearifan lokal, memperkuat komunitas, dan memberikan dorongan positif bagi para pelaku usaha lokal,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bondowoso, Frima Yuli Andayani dalam keterangan tertulis.

Rangkaian kegiatan yang digelar Sahabat Ganjar juga berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dukungan kepada Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam melestarikan budaya dan mendukung kegiatan yang membangun solidaritas dan keberlanjutan di masyarakat.

Sahabat Ganjar sukses mempersembahkan kegiatan pengenalan budaya seni bantengan di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan, terutama seniman lokal.

BACA JUGA: Ganjar Sejati Gelar Gebyar Mancing Mania dan Sebar Puluhan Kilogram Ikan

William Kertajaya, salah satu seniman yang berpartisipasi mengungkapkan kesannya bahwa kegiatan tersebut sangat luar biasa.

"Seni bantengan ini sungguh luar biasa! Saya merasa bangga bisa berbagi dan belajar dari teman-teman seniman lainnya. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan untuk melestarikan kekayaan budaya kita,” kata Wiliam.