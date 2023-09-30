Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gelar Workshop, Relawan Ganjar Majukan Kopi Lokal Khas Jombang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:47 WIB
Gelar Workshop, Relawan Ganjar Majukan Kopi Lokal Khas Jombang
Ganjar Creasi gelar workshop pengolahan kopi (Foto: Ist)
A
A
A

JOMBANG - Sukarelawan Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR Bersama Ganjar atau Ganjar Creasi (G-Creasi) menggelar workshop pengolahan kopi di Golden Ratio Coffee di Kelurahan Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu (30/9/2023).

Ini merupakan komitmen para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo untuk memajukan produk kopi lokal khas Jombang, yakni kopi excelca.

Menurut Koordinator Daerah G-Creasi Jombang, M Gaffari, kopi excelca merupakan salah satu jenis kopi terbaik di Jawa Timur. Kopi excelca juga biasa disebut Asisa, dan merupakan varietas kopi yang paling banyak tumbuh di kawasan sekitar lereng gunung Anjasmoro.

"Excelca ini merupakan biji kopi terbaik kedua di Jawa Timur. Ini merupakan produk asli dari Jombang. Namun sayangnya banyak anak kopi yang sekadar minum saja tapi asal usul dan value di balik secangkir kopi yang mereka minum," kata Gaffari dalam keterangan tertulis.

Para peserta diharapkan bisa semakin mengenal kopi excelca sebagai salah satu produk lokal kebanggaan Jombang. Selain itu, bisa mempromosikan kopi tersebut pada rekan-rekannya.

"Harapannya setelah ini mereka jadi lebih bangga dan turut mempromosikan produk kopi lokal di daerah mereka. Biji kopi excelca dari Jombang,," harapnya.

