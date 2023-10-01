Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Malaysia Tuding Indonesia Sebagai Penyebab Kabut Asap dan Polusi Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:21 WIB
Malaysia Tuding Indonesia Sebagai Penyebab Kabut Asap dan Polusi Udara
Ilustrasi. (Foto: Ist.)
A
A
A

PEJABAT tinggi lingkungan hidup Malaysia menyalahkan ratusan bencana kebakaran hutan (karhutla) di Indonesia sebagai penyebab kabut asap yang memperburuk kualitas udara di beberapa bagian Malaysia. Namun, Jakarta menepis tudingan tersebut.

Merebaknya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap pada 2019 mendorong Malaysia menekan Indonesia untuk mengatasi masalah tahunan tersebut. Kabut asap sering kali disebabkan oleh kobaran api yang membakar lahan pertanian.

Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia Wan Abdul Latiff Wan Jaffar mengatakan kasus karhutla tersebut memperburuk polusi udara di pantai barat negara itu dan di wilayah Sarawak.

“Kualitas udara secara keseluruhan di negara ini menunjukkan penurunan,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (29/9/2023).

“Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatra bagian selatan dan Kalimantan bagian tengah dan selatan (Kalimantan), Indonesia, menyebabkan kabut asap melintasi batas negara,” ujarnya sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan adanya 52 titik api kebakaran hutan di Sumatra dan 264 di Kalimantan, menurut laporan dari Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) yang berbasis di Singapura, yang memantau kabut asap yang memengaruhi wilayah Asia Tenggara.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
