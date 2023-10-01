Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Bertambah, Kebakaran di Kelab Malam Spanyol Tewaskan Setidaknya 13 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:00 WIB
Korban Jiwa Bertambah, Kebakaran di Kelab Malam Spanyol Tewaskan Setidaknya 13 Orang
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
MADRID – Setidaknya 13 orang tewas dalam kebakaran di beberapa kelab malam yang bersebelahan di Murcia di tenggara Spanyol, kata layanan darurat pada Minggu, (1/10/2023) seraya menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari orang-orang yang belum ditemukan setelah kebakaran tersebut.

Di luar kelab, anak-anak muda berpelukan sambil tampak kaget menunggu informasi usai kebakaran yang terjadi dini hari di Atalayas, pinggiran kota.

“Saya pikir kami pergi 30 detik hingga 1 menit sebelum alarm berbunyi dan semua lampu padam (dan) teriakan yang mengatakan ada kebakaran,” kata seorang korban selamat, yang tidak disebutkan namanya sebagaimana dilansir Reuters.

"Lima anggota keluarga dan dua orang teman hilang."

Diego Seral, dari Kepolisian Nasional Spanyol, mengatakan kepada wartawan bahwa korban tewas ditemukan di klub malam Fonda, salah satu dari tiga klub malam yang bersebelahan, yang mengalami sebagian besar kerusakan akibat kebakaran, termasuk runtuhnya atapnya, tambahnya.

Runtuhnya bangunan tersebut membuat sulit untuk menemukan korban, dan masih sulit untuk menentukan dengan tepat di mana tepatnya api mulai bermula, katanya.

Identifikasi jenazah akan memakan waktu, katanya. Layanan darurat menyebutkan jumlah korban tewas, yang terus meningkat sepanjang hari, sebanyak 13 orang. Penyebab kebakaran sedang diselidiki.

Sebelumnya, Walikota Murcia Jose Ballesta mengatakan kepada wartawan bahwa tujuh mayat ditemukan di area yang sama di lantai pertama, tempat kebakaran terjadi.

Juru bicara klub malam Teatre, Maria Dolores Albellan, mengatakan kepada wartawan bahwa api berasal dari klub tetangga, La Fonda, sebelum menyebar ke dua klub yang bersebelahan.

Media Spanyol melaporkan beberapa perayaan ulang tahun sedang berlangsung pada saat itu.

Ballesta mengumumkan tiga hari berkabung bagi mereka yang meninggal. Bendera diturunkan setengah tiang di luar Balai Kota Murcia.

Kelab malam kebakaran Spanyol
