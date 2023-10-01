Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curi Motor, Residivis Narkoba Ini Ditangkap Polisi

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |01:01 WIB
Curi Motor, Residivis Narkoba Ini Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA - Tim elang anti bandit 007 Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) meringkus seorang residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bernama Joni bin Lukman (27), warga Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (29/9/2023).

Joni melakukan pencurian di tiga lokasi berbeda. Empat unit motor matic berhasil diamankan polisi dan dua diantaranya masih dalam proses penyelidikan.

Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aipda Riswandi menjelaskan polisi bergerak memburu Joni setelah menerimah laporan warga jalan Abadi, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga bernama Risnawati (36). Motor Risnawati dibawa kabur pelaku dari rumahnya disaat ia sedang tidur.

"Diparkir di teras samping rumah. Motor sudah hilang saat korban mengecek pada pukul 04.00 Wita," terangnya, Sabtu (30/9/2023).

Dipimpin Aipda Rudi Suhendra, Tim Elang selanjutnya melakukan pengejaran dan melakukan back up Polsek Poleang Barat, Polres Bombana. Joni berhasil diringkus pukul 00.30 Wita dengan empat unit motor matic hasil curiannya.

"Pelaku melakukan pencurian bersama seorang rekannya bernama Aril yang masih dalam proses lidik," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement