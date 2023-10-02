Ada 4.895 Titik Hotspot Karhutla di Lampung sejak 2023

BANDARLAMPUNG - Tercatat sebanyak 4.895 titik hotspot kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga September 2023. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, Minggu (1/10/2023).

Adapun rinciannya yakni Metro 1 titik, Bandarlampung 3 titik, Lampung Barat 19 titik, Pringsewu 26 titik, Tanggamus 36 titik, Pesawaran 33 titik, Pesisir Barat 85 titik, Lampung Timur 301 titik, Lampung Selatan 310 titik, Tulang Bawang Barat 359 titik, Lampung Utara 390 titik, Lampung Tengah 476 titik, Mesuji 708 titik, Tulang Bawang 927 titik dan Way Kanan 1.221 titik.

"Kebakaran tertinggi di bulan September dan terendah di Bulan Februari 2023. Dengan kejadian siang hingga sore hari," ujar Umi.

Sedangkan data luas kejadian Karhutla di Lampung selama 3 tahun terakhir yakni pada Tahun 2021 terjadi Karhutla di Lampung Timur dengan total seluas 580 Ha.

"Tahun 2022 Karhutla di Lampung Timur seluas 825 Ha, Tulang Bawang Barat seluas 70 Ha, Mesuji seluas 142 Ha dan kebakaran lahan perkebunan di Lampung Selatan seluas 0,5 Ha," bebernya.

Umi melanjutkan, pada tahun 2023 terjadi Karhutla di Lampung Timur dengan total seluas 5.661 Ha, Tulang Bawang Barat seluas 15 Ha, Mesuji seluas 14 Ha, Tanggamus seluas 1 Ha.

"Di Tahun 2023 juga terjadi kebakaran lahan perkebunan di Lampung Selatan total seluas 12,6 Ha, Tulang Bawang Barat seluas 25 Ha, Mesuji seluas 28 Ha, Lampung Utara seluas 61,25 Ha, Way Kanan seluas 86 Ha, Pringsewu seluas 68,5 Ha, Lampung Barat seluas 1,54 Ha dan Pesisir Barat seluas 20 Ha," jelasnya.

Selain itu, kata Umi, di tahun 2023 terdapat juga kebakaran lahan pengelolaan pabrik di Tulang Bawang seluas 164,83 Ha dan Mesuji seluas 0,5 Ha.

Atas hal tersebut, lanjut Umi, Polda Lampung telah membuat langkah-langkah penanganan dan membentuk Satgas Karhutla.