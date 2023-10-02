Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral! Kawanan Geng Motor Bikin Onar Bawa Sajam di Jalanan Kota Medan

Yudha Bahar , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |02:31 WIB
Viral! Kawanan Geng Motor Bikin Onar Bawa Sajam di Jalanan Kota Medan
Geng motor di Medan Sumatera Utara (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN – Kawanan geng motor kembali membuat onar di jalanan Kota Medan Sumatera Utara, Minggu (1/10/2023) dini hari. Terdapat puluhan geng membawa sajam, sembari berteriak mengucapkan kata-kata kasar.

Dalam rekaman video yang diabadikan salah seorang warga, di jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Lingkungan Satu Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, terlihat puluhan kawanan geng motor, berkonvoi melintas di jalan raya.

Dengan membawa senjata tajam, puluhan geng motor ini berteriak seolah-olah mencari lawan/ untuk melakukan aksi kejahatan.

Video ini pun viral di media sosial, warga berharap aparat kepolisian dari polres pelabuhan belawan, dapat menangkap remaja yang tergabung dalam geng motor ini yang kerap meresahkan masyarakat di jam-jam malam.

“Kami berharap para pelaku ditangkap, karena sudah membuat resah masyarakat,” kata warga sekitar, Rangga.

Pihak kepolisian juga diharapkan dapat melakukan patroli di jam-jam dan lokasi rawan kejahatan, untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan geng motor maupun kejahatan lainnya.

(Awaludin)

      
