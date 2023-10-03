Advertisement
HOME NEWS NEWS

Selain Sosialisasikan KTA Berasuransi, Bacaleg Perindo Leader Daeli Buka Posko Relawan di Nias Selatan

Iman Lase , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:51 WIB
Selain Sosialisasikan KTA Berasuransi, Bacaleg Perindo Leader Daeli Buka Posko Relawan di Nias Selatan
NIAS - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Sumut II, Leader Dermawan Soli Daeli, kembali mengunjungi Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, untuk meperkenalkan diri dan juga sekaligus pembagian kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat Kecamatan Gomo dan peresmian posko relawan.

Leader Dermawan Soli Daeli, mensosialisasikan manfaat dari kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo kepada masrakat Kabupaten Nias Selatan yang berlokasi di kecamatan Gomo.

Selaian sosialisasi dan pembagian KTA berasuransi secara simbolis, Leader Dermawan Soli Daeli juga meresmikan posko relawan khusus kecamatan Gomo.

"Nantinya posko relawan yang baru diresmikan, sebagai sarana informasi dan data bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Selain meresmikan posko relawan, di hadapan ratusan masyarakat yang ada di posko relawan, Leader Dermawan Soli Daeli, menjelaskan manfaat dari kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo, yang dapat mengklaim santunan kematian maupun sakit akibat kecelakaan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Perindo Nias Partai Perindo
