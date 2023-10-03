Wawancara Lama Muncul, Soroti Kembali Sosok Kekasih Rahasia Putin

SELALU ada banyak ketertarikan terhadap kehidupan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia merupakan pemimpin berpengaruh di Rusia dan mantan perwira intelijen (KGB). Ketertarikan ini kembali muncul sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari tahun lalu.

Sekarang sebuah wawancara lama dengan Alina Kabaeva pesenam asal Rusia yang dianggap sebagai kekasih Putin, beredar kembali di internet setelah 15 tahun yang lalu. Dalam rekaman wawancara yang dilakukan pada 2008 itu, Kabaeva membahas tentang pria idamannya, yang diduga sebagai Putin.

Hubungan antara Putin dan Kabeva dianggap sebagai perselingkuhan, sebagaimana yang diberitakan oleh surat kabar yang berada di Moskow kala itu. Namun, putin dan Kabaeva tidak pernah mengakui adanya hubungan asmara yang terjalin satu sama lain.

Dalam wawancara tahun 2008 itu, Kabaeva berusia 24 tahun dan seorang atlet pemenang medali emas Olimpiade Athena 2004. Dia merupakan salah satu atlet paling terkenal di Rusia kala itu.

Dalam wawancara tersebut, ia terlihat sedang berinteraksi dengan sekelompok anak sekolah Rusia. Berdasarkan laporan cuplikan The Telegraph, seorang anak laki-laki bertanya kepada Kabaeva: “Apakah anda sudah bertemu pria idaman anda?”

Ia berhenti selama beberapa detik, lalu memutar kursinya dengan memainkan pena sebelum mengatakan “saya telah bertemu dengannya,” ia menjawab sambil tertawa dan menambahkan bahwa ia sangat bahagia.

Anak perempuan lain juga bertanya siapa pacar misteriusnya itu.

“Seorang pria, pria yang sangat baik, pria yang hebat,” kata Kabaeva, sambil menambahkan “saya sangat mencintainya.”