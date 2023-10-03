Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wawancara Lama Muncul, Soroti Kembali Sosok Kekasih Rahasia Putin

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:19 WIB
Wawancara Lama Muncul, Soroti Kembali Sosok <i>Kekasih Rahasia</i> Putin
Alina Kabaeva.
A
A
A

SELALU ada banyak ketertarikan terhadap kehidupan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia merupakan pemimpin berpengaruh di Rusia dan mantan perwira intelijen (KGB). Ketertarikan ini kembali muncul sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari tahun lalu.

Sekarang sebuah wawancara lama dengan Alina Kabaeva pesenam asal Rusia yang dianggap sebagai kekasih Putin, beredar kembali di internet setelah 15 tahun yang lalu. Dalam rekaman wawancara yang dilakukan pada 2008 itu, Kabaeva membahas tentang pria idamannya, yang diduga sebagai Putin.

Hubungan antara Putin dan Kabeva dianggap sebagai perselingkuhan, sebagaimana yang diberitakan oleh surat kabar yang berada di Moskow kala itu. Namun, putin dan Kabaeva tidak pernah mengakui adanya hubungan asmara yang terjalin satu sama lain.

Dalam wawancara tahun 2008 itu, Kabaeva berusia 24 tahun dan seorang atlet pemenang medali emas Olimpiade Athena 2004. Dia merupakan salah satu atlet paling terkenal di Rusia kala itu.

Dalam wawancara tersebut, ia terlihat sedang berinteraksi dengan sekelompok anak sekolah Rusia. Berdasarkan laporan cuplikan The Telegraph, seorang anak laki-laki bertanya kepada Kabaeva: “Apakah anda sudah bertemu pria idaman anda?”

Ia berhenti selama beberapa detik, lalu memutar kursinya dengan memainkan pena sebelum mengatakan “saya telah bertemu dengannya,” ia menjawab sambil tertawa dan menambahkan bahwa ia sangat bahagia.

Anak perempuan lain juga bertanya siapa pacar misteriusnya itu.

“Seorang pria, pria yang sangat baik, pria yang hebat,” kata Kabaeva, sambil menambahkan “saya sangat mencintainya.”

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement