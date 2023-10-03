Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Pusat Perbelanjaan Tewaskan 3 Orang, PM Thailand Sampaikan Belasungkawa Mendalam

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:38 WIB
Penembakan di Pusat Perbelanjaan Tewaskan 3 Orang, PM Thailand Sampaikan Belasungkawa Mendalam
PM Thailand sampaikan belasungkawan mendalam usai penembakan yang menewaskan 3 orang di pusat perbelanjaan (Foto: AFP)
A
A
A

BANGKOK - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga mereka yang meninggal atau terluka akibat insiden penembakan di pusat perbelanjaan mewah di Bangkok, Thailand.

Dia pun langsung menuliskan kejadian itu di X atau yang dikenal sebelumnya dengan Twitter.

“Petugas polisi segera memasuki area tersebut,” cuitnya di X.

Dia menerima laporan polisi yang mengkonfirmasi bahwa tersangka telah ditangkap.

“Tetapi saya tetap ingin bertanya tentang keamanan dan memfasilitasi masyarakat untuk kembali ke rumah dengan selamat,” lanjutnya.

Thavisin mengakui kejadian tersebut dan mengarahkan Kapolri Torsak Suwimon untuk pergi ke tempat kejadian pada saat itu.

Peristiwa itu berakhir pada pukul 17.09. ketika pria bersenjata itu menjatuhkan senjatanya dan berlutut. Dia ditangkap di lantai tiga Hotel Siam Campinski.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170887/jenazah-q8Ea_large.jpg
Satgas Cartenz Evakuasi Jenazah Tukang Ojek Korban Penembakan di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/18/3169635/penembakan-oMvX_large.jpg
Pelaku Penembakan Influencer Charlie Kirk Loyalis Trump Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168853/menlu-QEx1_large.jpg
Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru, Menlu: Kita Semua Berduka dan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168836/penembakan-wD62_large.jpg
Tewas Ditembak di Peru, Jenazah Staf KBRI Zetro Tiba di RI Disambut Isak Tangis Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165917/penembakan-YS05_large.jpg
Kronologi Bentrok Maut 24 WNI dengan Aparat Timor Leste, 1 Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165867/dpr-q4Gp_large.jpg
DPR Minta Kasus Penembakan WNI di Timor Leste Diusut Tuntas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement