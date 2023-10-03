Penembakan di Pusat Perbelanjaan Tewaskan 3 Orang, PM Thailand Sampaikan Belasungkawa Mendalam

PM Thailand sampaikan belasungkawan mendalam usai penembakan yang menewaskan 3 orang di pusat perbelanjaan (Foto: AFP)

BANGKOK - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga mereka yang meninggal atau terluka akibat insiden penembakan di pusat perbelanjaan mewah di Bangkok, Thailand.

Dia pun langsung menuliskan kejadian itu di X atau yang dikenal sebelumnya dengan Twitter.

“Petugas polisi segera memasuki area tersebut,” cuitnya di X.

Dia menerima laporan polisi yang mengkonfirmasi bahwa tersangka telah ditangkap.

“Tetapi saya tetap ingin bertanya tentang keamanan dan memfasilitasi masyarakat untuk kembali ke rumah dengan selamat,” lanjutnya.

Thavisin mengakui kejadian tersebut dan mengarahkan Kapolri Torsak Suwimon untuk pergi ke tempat kejadian pada saat itu.

Peristiwa itu berakhir pada pukul 17.09. ketika pria bersenjata itu menjatuhkan senjatanya dan berlutut. Dia ditangkap di lantai tiga Hotel Siam Campinski.