INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah KS Tubun Melawan Pemberontak G30S PKI, Tubuhnya Diterjang Timah Panas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |05:08 WIB
Kisah KS Tubun Melawan Pemberontak G30S PKI, Tubuhnya Diterjang Timah Panas
KS Tubun. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

AJUN Inspektur Polisi Dua (Anumerta) Karel Sadsuitubun atau KS Tubun jadi salah satu korban kebiadaban pemberontak G30S PKI.

Ketika meletus pemberontakan G30S PKI dia termasuk salah seorang korban keganasan gerombolan Cakrabirawa pada suatu subuh, 1 Oktober 1965. KS Tubun merupakan petugas jaga di rumah Wakil Perdana Menteri II Dr J Leimena.

Saat para pengawal lain sudah dilumpuhkan, KS Tubun mencoba melawan. Sayang, tembakannya meleset, sementara rentetetan balasan menembus tubuhnya. KS Tubun saat itu juga tewas di tempat.

 BACA JUGA:

Kebiadaban PKI dan gerombolan ekstrem kiri tak hanya menerjang Ibu Kota Jakarta. Yogyakarta dan sekitarnya turut jadi target daerah penguasaan pada 30 September-1 Oktober 1965.

KS Tubun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, bersama sejumlah pahlawan revolusi lain yang gugur dalam peristiwa G30SPKI.

BACA JUGA:

G30S PKI, Letjen MT Haryono Beri Perintah Ini ke Istrinya Sebelum Diberondong Tembakan 

KS Tubun lahir di Tual, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Tamat dari Sekolah Polisi Negara di Ambon ia diangkat sebagai Agen Polisi Tingkat II dan mendapat tugas dalam kesatuan Brigade Mobil (Brimob) di Ambon. 

Halaman:
1 2
      
