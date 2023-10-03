Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bayi Tewas dalam Ember Mandi, Polisi Periksa Pasutri Orangtua Korban

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:11 WIB
Bayi Tewas dalam Ember Mandi, Polisi Periksa Pasutri Orangtua Korban
Bayi satu bulan tewas dalam ember mandi. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

MEDAN - Polisi tengah memeriksa pasangan suami istri yang merupakan orangtua dari bayi perempuan berusia 1 bulan yang ditemukan tewas di dalam ember mandi di rumahnya di Jalan Mahkamah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan pada Senin, 2 Oktober 2023 kemarin.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota, Iptu Bara Setya mengatakan kasus kematian bayi itu kini ditangani penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Kedua orangtua korban juga sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di sana.

 BACA JUGA:

"Orangtuanya sedang diperiksa. Kasusnya diambil alih Polrestabes Medan. Untuk lebih lanjutnya di sana saja," kata Iptu Bara, Selasa (3/10/2023).

Diberitakan sebelumnya, seorang bayi berusia 1 bulan ditemukan tewas di dalam ember di rumahnya di Jalan Mahkamah, Kota Medan. Bayi malang itu diduga tewas akibat sengaja ditenggelamkan ibunya di ember saat dimandikan.

 BACA JUGA:

Ibu dari bayi malang itu diduga mengalami gangguan jiwa. Warga dikabarkan telah beberapa kali menemukan ibu korban menjemur bayinya di tumpukan sampah sejak mereka tinggal di rumah tersebut sekitar sebulan terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement