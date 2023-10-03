Bayi Tewas dalam Ember Mandi, Polisi Periksa Pasutri Orangtua Korban

MEDAN - Polisi tengah memeriksa pasangan suami istri yang merupakan orangtua dari bayi perempuan berusia 1 bulan yang ditemukan tewas di dalam ember mandi di rumahnya di Jalan Mahkamah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan pada Senin, 2 Oktober 2023 kemarin.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota, Iptu Bara Setya mengatakan kasus kematian bayi itu kini ditangani penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Kedua orangtua korban juga sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di sana.

"Orangtuanya sedang diperiksa. Kasusnya diambil alih Polrestabes Medan. Untuk lebih lanjutnya di sana saja," kata Iptu Bara, Selasa (3/10/2023).

Diberitakan sebelumnya, seorang bayi berusia 1 bulan ditemukan tewas di dalam ember di rumahnya di Jalan Mahkamah, Kota Medan. Bayi malang itu diduga tewas akibat sengaja ditenggelamkan ibunya di ember saat dimandikan.

Ibu dari bayi malang itu diduga mengalami gangguan jiwa. Warga dikabarkan telah beberapa kali menemukan ibu korban menjemur bayinya di tumpukan sampah sejak mereka tinggal di rumah tersebut sekitar sebulan terakhir.