India Perintahkan Kanada Tarik Diplomatnya, Buntut Sengketa Pembunuhan Tokoh Separatis Sikh

NEW DELHI - India memerintahkan Kanada untuk memecat 41 dari 62 diplomatnya di negara itu, kata seorang pejabat Kanada yang tidak ingin disebutkan namanya, pada Selasa (3/10/2023).

Tindakan India itu pertama kali dilaporkan oleh Financial Times, dan merupakan kelanjutan dari tindak kedua negara yang saling memecat diplomat seniornya masing-masing.

BACA JUGA: Kanada Usir Diplomat India Terkait Pembunuhan Pemimpin Spearatis Sikh

Pengusiran itu menyusul apa yang disebut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai “tuduhan yang bisa dipercaya” mengenai keterlibatan India dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, seorang keturunan India yang tinggal di dekat kota Vancouver, Kanada. India telah membantah bahwa mereka "melakukan kesalahan apa pun" dalam pembunuhan itu.

Pejabat tinggi di pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, peran Nijjar dalam gerakan separatis Sikh yang mengguncang negara itu pada 1980an, menjadikannya seorang teroris. Gerakan itu berusaha untuk mendirikan negara merdeka yang disebut Khalistan. India telah lama menuduh Kanada menampung ekstremis pro-Khalistan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India sebelumnya menyerukan pembatasan jumlah diplomat Kanada di India, dan mengklaim bahwa India memiliki lebih sedikit diplomat di Kanada, demikian dilansir dari VOA Indonesia.