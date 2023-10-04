Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih untuk Warga Serang yang Alami Kekeringan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:07 WIB
Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih untuk Warga Serang yang Alami Kekeringan
Relawan Ganjar Pranowo salurkan air bersih bagi warga Serang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

SERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia menyalurkan bantuan air bersih yang memang diperlukan warga Serang, Banten.

Koordinator Kowarteg Indonesia, Noehrozi mengatakan bantuan air bersih disalurkan di Kampung Ciranjang RT 006, RW 007 Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten.

“Alhamdulillah bantuan yang kami berikan begitu bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (4/10/2023).

Bantuan air bersih itu diberikan lantaran warga sangat membutuhkan air bersih di tengah musim kemarau panjang.

Adapun yang menjadi sasaran utama bantuan dari Kowarteg Ganjar yakni ibu-ibu prasejahtera di Kota Serang.

“Harapanya bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dan meringankan beban masyarakat,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
