Pria yang Umbar Tembakan di Deliserdang Ditangkap

MEDAN - Polisi menangkap pria yang mengumbar tembakan di depan umum di kawasan Sampali, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara. Aksi pria itu sebelumnya viral di media sosial.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan pria tersebut berinisial R dan kini sudah diamankan serta tengah menjalani pemeriksan di Mapolsek Percut Seituan, Polrestabes Medan.

"Tadi saya sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah diamankan di Polsek Percut Seituan. Ini masih diperiksa," kata Hadi di Mapolda Sumut, Rabu (4/10/2023).

Sementara terkait asal dan jenis senjata yang digunakan pria itu, Hadi mengaku penyidik masih mendalami hal itu.

Namun, dia memastikan senjata itu bukan pemberian Kapolda Sumut, seperti yang disebut pria koboi itu. Polisi juga masih mendalami motif dari aksi koboi tersebut. "Gak benar itu. Dia ngaku-ngaku saja," tandasnya.