Usulan Pilkada Dimajukan September 2024, Partai Perindo: Harus Ada Alasan Kuat!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons wacana sejumlah pihak untuk mempercepat jadwal Pilkada 2024.

Sejatinya, jadwal Pilkada yang semula direncanakan pada 27 November 2024, kemudian muncul wacana dimajukan ke bulan September di tahun yang sama.

Menurut Ferry, langkah ini harus memiliki alasan yang kuat untuk mendukung efektivitas dan kualitas pelaksanaan Pilkada serta proses pelantikan yang serentak pula.

"Penting untuk diingat bahwa usulan untuk mempercepat jadwal Pilkada perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk implikasi positif dan negatifnya," kata Ferry kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Di samping itu, Ferry memberikan catatan bahwa mempercepat jadwal Pilkada juga memiliki potensi untuk mengurangi waktu yang diberikan bagi calon-calon yang akan bersaing dalam pemilihan.

Dengan demikian, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas persiapan dan kampanye, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Karena, pelaksanaan Pilkada bertindih tepat dengan kegiatan Pilpres dan Pileg.

"Terpenting bagi penyelenggara (KPU) adalah kesiapan melaksanakan Pemilu dan Pilkada yang bertindih tepat tahapannya," ujar Ferry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I ini.