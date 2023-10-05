Kurangi Angka Stunting, MNC Peduli Dukung Makanan Bergizi Lewat Program Jakarta Beraksi

JAKARTA - MNC Peduli berkomitmen untuk terus mengurangi angka stunting pada anak balita di RW05 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat.

Setelah hampir selama sebulan lebih sejak program asupan gizi untuk belasan anak balita stunting berjalan, pada Kamis (5/10/2023) kembali melakukan pemantauan untuk melihat keberhasilan program tersebut.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid menyebutkan program tersebut sudah terlaksana sebulan lebih berkat kerja sama dengan Pemkot.

"Ini kerja sama antara kantor Walikota Jakarta Pusat bersama MNC Peduli yang diinisiasi Wali Kota Jakarta Pusat," ujar Tengku Havid saat meninjau langsung proses pemberian asupan makanan bergizi pada Kamis (5/10/2023) sore.

Ia menyebutkan peran swasta dalam menanggulangi kasus stunting di Jakarta Pusat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk MNC Peduli.

"Sesuai masukan dari bapak Wali Kota, bahwa MNC Peduli ini difokuskan untuk membantu saudara-saudara kita yang mempunyai anak kurang gizi, di daerah kelurahan Galur," jelasnya.

Havid menyebutkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan intensif yang dilakukan setiap hari dengan memberikan makanan bergizi selama 90 hari pada siang dan sore hari.

"MNC Peduli terus berkontribusi dalam pencegahan stunting di beberapa daerah di Indonesia. Khususnya di 2023 ini ada binaan kita di Jakarta Pusat, seperti di Petojo Utara kita lakukan setiap bulan. Kemudian ada juga di Duri Pulo dan juga di Galur," pungkasnya.

Sementara itu, ibu Ketua RW05 Kelurahan Galur, Atiqah menyampaikan bahwa program asupan gizi untuk anak-anak stunting sangat bermanfaat karena diberikan selama 90 hari atau tiga bulan.