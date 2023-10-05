HUT Ke-78 TNI, Ini Sederet Alutsista Terbaru Perkuat Militer Indonesia

JAKARTA - Sejumlah alutsista dibeli oleh Kementerian Pertahanan selama dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto sejak menjabat Oktober 2019. Alutsista tersebut menambah kekuatan TNI yang hari ini tepat merayakan HUT Ke-78.

Apa saja alutsista yang sudah dibeli pemerintah? Berikut ulasannya:

1. Kapal Fregat

Menhan Prabowo menyepakati pembelian 8 unit kapal perang Fregat pada Juni 2021. Kesepakatan itu dilakukan dengan Fincantieri, perusahaan asal Italia yang memproduksi kapal tersebut. Fincantieri diketahui menyediakan 2 fregat bekas kelas Maestrale dan 6 fregat baru dengan kelas FREMM.

Selain itu, Fincantieri juga akan mengirimkan dukungan logistik lainnya. Kesepakatan pembelian kapal itu dipandang Fincantieri sebagai langkah penting guna memperkuat kerja sama antara kedua negara. Fincantieri juga membuka peluang kerja sama dengan PT PAL.

2. Rantis Maung

Menhan membeli kendaraan taktis (rantis) Maung pada pertengahan Juli 2020. Bukan dibeli dari pihak asing, pembelian tersebut dilakukan dari PT Pindad. Prabowo membeli 500 unit rantis Maung untuk memperkuat tugas TNI. Kendaraan yang mampu melesat hingga kecepatan 120 km/ jam itu diserahkan pada tahun 2021, ketika Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan diselenggarakan di Jakarta.

3. Pesawat Angkut A400M

Pada November 2021, Menhan juga menandatangani kontrak pemesanan 2 pesawat Airbus A400M yang diperuntukkan bagi TNI AU. Laman resmi Kemhan menyebut bahwa penandatanganan itu dilakukan pada acara Dubai Airshow 2021 dan akan berlaku dua tahun kemudian. Selain pemesanan, pihak Airbus juga akan memberikan dukungan paket pemeliharaan dan pelatihan.

Masih dalam acara yang sama, Prabowo turut menandatangani akuisisi 4 A400M di tahun-tahun berikutnya. Alutsista anyar ini dapat berperan dalam misi transportasi kargo berat dan terjun payung. Selain itu, A400M juga menjadi aset nasional dan penting dalam menjalankan misi bantuan manusia serta tanggap bencana.