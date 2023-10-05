Perkelahian Gara-Gara Cinta Tak Direstui, Sejumlah Orang Dilarikan ke RS

Perkelahian gara-gara cinta tak direstui, sejumlah orang dilarikan ke RS. (Ilustrasi/Freepik)

SAMPANG - Perkelahian terjadi antara warga Desa Banyumas dan Pekalongan, Sampang, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, sejumlah orang terluka sehingga harus dilarikan ke RSUD Sampang, Selasa (3/10/2023).

Pertiwa pertama dipicu lantaran ada motif asmara antara pria berinisial F dan perempuan berinisial N. Namun, hubungan mereka tidak direstui kakak N.

Perselisihan terjadi bermula dari pasangan sejoli inisial F (pria) dan N (perempuan) yang tidak direstui oleh saudara dari N hingga berakhir perkelahian. Keduanya merupakan warga Desa Banyumas.

"Tapi untuk perkelahiannya terjadi di rumah paman si F di Desa Pekalongan, yakni kediaman Pj Kades Gunung Maddah berinisial M," kata Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto, Rabu (4/10/2023).

Ia menjelaskan, awal mula insiden itu terjadi saat F dan N pergi berpacaran ke kawasan Kecamatan Kota Sampang, namun dibuntuti oleh kakak dari si N hingga kembali ke Desa Banyumas.

Tiba di suatu tempat, kakak N mencegat mereka berdua lalu menginterogasi F dengan sesekali memukulnya. Namun F tak terima sehingga mengadu ke kakaknya.

"Pada malam itu juga, F bersama kakaknya menghampiri kakak si N untuk membuat perhitungan dan terjadilah pertikaian," ujarnya.

"Berhubung pihak dari kakak si N ini sebanyak 4 orang, mereka mundur dan pengejaran terjadi hingga F bersama kakaknya lari ke rumah pamannya di Desa Pakalongan," imbuhnya