HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyakit Misterius Buat Hampir 100 Siswi Sekolah Alami Kelumpuhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:38 WIB
Penyakit Misterius Buat Hampir 100 Siswi Sekolah Alami Kelumpuhan
ilustrasi. (Foto: iStock Photo)
A
A
A

NAIROBI - Sebuah penyakit misterius telah menimpa hampir 100 siswi di Kenya yang mengalami kelumpuhan, menurut laporan media.

Pejabat dari daerah Kakamega mengonfirmasi 95 siswa dari Sekolah Menengah Putri Eregi St. Theresa, yang terletak 374 kilometer barat laut Nairobi, telah dirawat di rumah sakit setelah diduga mengalami kelumpuhan di kaki, lapor KBC.

Pejabat Kesehatan Kabupaten Kakamega, Bernard Wesonga, mengatakan sampel darah, urine, dan tinja telah dikumpulkan dan dikirim untuk pengujian ekstensif guna menentukan penyebab penyakit tidak diketahui yang telah menyebabkan kepanikan dan kecemasan di kalangan orang tua.

“Beberapa siswa memberikan respons positif terhadap pengobatan, sementara yang lain masih dalam perawatan medis,” katanya sebagaimana dilansir Gulf News.

Siswa yang terkena dampak dilaporkan menunjukkan gejala nyeri lutut, yang mengakibatkan kesulitan berjalan. Laporan media lokal mengklaim bahwa gadis-gadis tersebut mengalami kondisi yang membuat kaki mereka mati rasa dan tidak bisa bergerak. Beberapa dilaporkan juga menderita sakit kepala parah, muntah-muntah, dan demam.

Halaman:
1 2
      
