Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Aktivis Hak Perempuan Iran yang Dipenjara, Narges Mohammadi, Memenangkan Nobel Perdamaian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:54 WIB
Aktivis Hak Perempuan Iran yang Dipenjara, Narges Mohammadi, Memenangkan Nobel Perdamaian
Aktivis hak-hak perempuan Iran Narges Mohammadi. (Foto: Reuters)
A
A
A

OSLO - Pengacara hak-hak perempuan Iran yang dipenjara, Narges Mohammadi, memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada Jumat, (6/10/2023). Pemberian hadiah Nobel ini dipandang sebagai teguran terhadap para pemimpin teokratis Teheran dan dukungan terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah.

Komite pembuat penghargaan mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada semua pihak yang berada di balik demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Iran dan menyerukan pembebasan Mohammadi, (51) yang telah berkampanye untuk hak-hak perempuan dan penghapusan hukuman mati.

“Penghargaan ini pertama-tama merupakan pengakuan atas karya yang sangat penting dari seluruh gerakan di Iran, dengan pemimpinnya yang tak terbantahkan, Narges Mohammadi,” kata Berit Reiss-Andersen, ketua Komite Nobel Norwegia sebagaimana dilansir Reuters.

“Jika pihak berwenang Iran membuat keputusan yang tepat, mereka akan membebaskannya sehingga dia dapat hadir untuk menerima kehormatan ini (pada bulan Desember), yang merupakan harapan utama kami.”

Belum ada reaksi resmi dari Teheran, yang menyebut protes yang dipimpin Barat merupakan subversi.

Namun kantor berita semi-resmi Fars mengatakan Mohammadi "menerima penghargaannya dari pihak Barat" setelah menjadi berita utama "karena tindakannya yang melanggar keamanan nasional."

Mohammadi saat ini menjalani beberapa hukuman di Penjara Evin Teheran dengan hukuman sekitar 12 tahun penjara, menurut organisasi hak asasi Front Line Defenders, salah satu dari sekian banyak masa penahanannya di balik jeruji besi.

Tuduhan tersebut termasuk menyebarkan propaganda melawan negara.

Dia adalah wakil kepala Pusat Pembela Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi non-pemerintah yang dipimpin oleh Shirin Ebadi, penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2003.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176027/maria_corina_machado-jonJ_large.jpeg
Pemimpin Oposisi Venezuela Dedikasikan Nobel Perdamaian ke Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/18/2948270/pemenang-nobel-muhammad-yunus-dipenjara-6-bulan-karena-melanggar-uu-ketenagakerjaan-6t14zsJ82s.jpg
Pemenang Nobel Muhammad Yunus Dipenjara 6 Bulan karena Melanggar UU Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/18/2936491/aktivis-iran-yang-dipenjara-narges-mohammadi-raih-penghargaan-nobel-perdamaan-diterima-oleh-anak-kembarnya-gCPMSWf2iu.jpg
Aktivis Iran yang Dipenjara Narges Mohammadi Raih Nobel Perdamaian, Diterima oleh Anak Kembarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/18/2894036/mahatma-gandhi-tidak-pernah-menerima-penghargaan-nobel-perdamaian-ini-dia-alasannya-4hu0ZuZ4Bk.JPG
Mahatma Gandhi Tidak Pernah Menerima Penghargaan Nobel Perdamaian, Ini Dia Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/18/2893752/katalin-kariko-dan-drew-weissman-raih-nobel-kedokteran-untuk-vaksin-mrna-covid-NSh3Qd8ZVr.JPG
Katalin Kariko dan Drew Weissman Raih Nobel Kedokteran untuk Vaksin mRNA COVID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875378/tulis-surat-terbuka-170-tokoh-global-minta-pm-bangladesh-hentikan-serangan-terhadap-peraih-nobel-muhammad-yunus-FJK4UcmJRr.jpg
Tulis Surat Terbuka, 170 Tokoh Global Minta PM Bangladesh Hentikan Serangan Terhadap Peraih Nobel Muhammad Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement