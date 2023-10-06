Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Anak Anggota DPR Aniaya Pacar hingga Tewas di Tempat Hiburan Malam

Nur Syafei , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:36 WIB
Anak Anggota DPR Aniaya Pacar hingga Tewas di Tempat Hiburan Malam
Ilustrasi/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

SURABAYA - Seorang wanita cantik ditemukan tewas usai dari tempat hiburan malam, Jumat pagi (10/6/2023). Rekaman seorang wnaita terbaring di parkiran sebuat tempat hiburan malam di Surabaya pun viral di sosial media.

Pelaku (R) diduga adalah pacar korban, yang diduga merupakan anak dari anggota DPR RI. Wanita cantik itu sempat dievakuasi tim medis, sebelum akahirnya meninggal dunia.

 BACA JUGA:

Dalam video terlihat korban tergeletak dan sudah dilakukan pertolongan oleh pihak keamanan dan tim medis, namun nyawa korban tidak tertolong.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
