Nama Mentan SYL Dicoret dari Caleg DPR, Digantikan Wawali Makassar

MAKASSAR – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dicoret dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (caleg) Partai Nasdem untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulsel-I.

Namanya pun digantikan oleh Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi yang kini telah mengajukan pengunduran diri kepada mentri dalam negeri.

Kasus hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo membuat Partai Nasdem mencoret politisi asal Sulawesi Selatan tersebut, dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) DPR 1 daerah pemilihan Sulsel I, wilayah yang meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Partai Nasdem mencoret SYL dan memerintahkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi untuk mengisi. Kini Fatmawati bahkan telah mengajukan surat pemberhentian kepada mentri dalam negeri untuk pemberhentian dirinya sebagai Wawali Makassar.

“Telah diperintahkan oleh partai untuk maju demi mengamankan dua kursi di Dapil Sulsel I,” kata Fatmawati.

Fatmawati bahkan mengaku telah meminta izin kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

(Awaludin)