Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Nama Mentan SYL Dicoret dari Caleg DPR, Digantikan Wawali Makassar

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:12 WIB
Nama Mentan SYL Dicoret dari Caleg DPR, Digantikan Wawali Makassar
Mentan Syahrul Yasin (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dicoret dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (caleg) Partai Nasdem untuk DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulsel-I.

Namanya pun digantikan oleh Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi yang kini telah mengajukan pengunduran diri kepada mentri dalam negeri.

Kasus hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo membuat Partai Nasdem mencoret politisi asal Sulawesi Selatan tersebut, dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (Caleg) DPR 1 daerah pemilihan Sulsel I, wilayah yang meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Partai Nasdem mencoret SYL dan memerintahkan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi untuk mengisi. Kini Fatmawati bahkan telah mengajukan surat pemberhentian kepada mentri dalam negeri untuk pemberhentian dirinya sebagai Wawali Makassar.

“Telah diperintahkan oleh partai untuk maju demi mengamankan dua kursi di Dapil Sulsel I,” kata Fatmawati.

Fatmawati bahkan mengaku telah meminta izin kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement