Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5.000 Roket Hamas Gempur Israel, RS Indonesia di Gaza Terkena Rudal dan 1 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:53 WIB
5.000 Roket Hamas Gempur Israel, RS Indonesia di Gaza Terkena Rudal dan 1 Orang Tewas
Serangan roket Hamas hantam RS Indonesia di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan roket yang diklaim kelompok militasn Palestina Hamas menghancurkan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza utara.

Layanan penyelamatan Magen David Adom (MDA) Israel mengatakan satu orang tewas dan sedikitnya tiga lainnya terluka ketika rentetan roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel pada Sabtu (7/10/2023) pagi.

Roket-roket tersebut, yang disaksikan oleh produser CNN di Gaza, memicu sirene hingga wilayah Tel Aviv di utara, di timur hingga Beer Sheva, dan banyak lokasi lain di antaranya.

MDA mengatakan seorang wanita berusia 70-an tahun di Kfar Aviv di wilayah Gderot tewas setelah serangan tersebut.

Layanan penyelamatan mengatakan dua orang lainnya di daerah Ashkelon mengalami luka ringan. Sedangkan orang keempat yakni seorang pria berusia 20-an di Yavne terluka sedang akibat pecahan peluru.

Roket-roket tersebut ditembakkan sekitar pukul 06.30 Sabtu pagi waktu setempat (23.30 ET), ketika sebagian besar warga Israel kemungkinan besar sedang tidur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement