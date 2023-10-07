5.000 Roket Hamas Gempur Israel, RS Indonesia di Gaza Terkena Rudal dan 1 Orang Tewas

GAZA - Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan roket yang diklaim kelompok militasn Palestina Hamas menghancurkan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza utara.

Layanan penyelamatan Magen David Adom (MDA) Israel mengatakan satu orang tewas dan sedikitnya tiga lainnya terluka ketika rentetan roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel pada Sabtu (7/10/2023) pagi.

Roket-roket tersebut, yang disaksikan oleh produser CNN di Gaza, memicu sirene hingga wilayah Tel Aviv di utara, di timur hingga Beer Sheva, dan banyak lokasi lain di antaranya.

MDA mengatakan seorang wanita berusia 70-an tahun di Kfar Aviv di wilayah Gderot tewas setelah serangan tersebut.

Layanan penyelamatan mengatakan dua orang lainnya di daerah Ashkelon mengalami luka ringan. Sedangkan orang keempat yakni seorang pria berusia 20-an di Yavne terluka sedang akibat pecahan peluru.

Roket-roket tersebut ditembakkan sekitar pukul 06.30 Sabtu pagi waktu setempat (23.30 ET), ketika sebagian besar warga Israel kemungkinan besar sedang tidur.