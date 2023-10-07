Dengan Tubuh Tertembus Peluru, Ade Irma: Kenapa Ayah Ditembak?

JAKARTA - Anak kandung AH Nasution yang menjadi korban pada malam berdarah 30 September 1965, masih sempat bertanya terkait peristiwa keji di malam itu.

"Kenapa ayah ditembak?," ucap Hendrianti Saharah Nasution menirukan apa yang dikatakan Ade Irma Suryani saat dalam kondisi kritis.

Suaranya terdengar lirih, sesekali terbata-bata saat akan melanjutkan cerita. Ternyata, luka itu masih sangat membekas di hatinya. Terasa begitu berat bagi Hendrianti ditinggal sang adik tercinta, Ade Irma Suryani Nasution.

Meskipun sudah 58 tahun berlalu, peristiwa 30 September, malam, hingga 1 Oktober 1965, dini hari itu masih tersusun rapi di memori Yanti, sapaan akrab Hendrianti. Yanti begitu hafal ketika menceritakan detik-detik gerombolan pasukan Tjakrabirawa menyerang rumahnya.

"Setengah 4 pagi, masuk orang-orang itu. Mereka masuk tiba-tiba nyerang saja, masuk rumah gitu, padahal rumah kan sebetulnya tertutup ya, tapi, bisa masuk. Padahal kita dijaga kurang lebih 30 orang yang jaga rumah sebetulnya. Tapi kan kolonel Latief waktu itu komandan Garnisun kan," ujar Yanti kepada Okezone pada medio 2020.

Pagi pukul 03.30 WIB, saat itu begitu mencekam. Yanti hanya bisa bersembunyi. Pasukan tersebut masih terus mencari Jenderal Besar TNI (Purn) Dr Abdul Haris Nasution, ayah dari Yanti dan Ade Irma. Seluruh sisi rumah diawasi oleh mereka.

Hingga akhirnya, Mardiah, tante dari Yanti, salah membuka pintu. Pintu yang dibuka Mardiah ternyata sudah ramai pasukan Tjakrabirawa. Sontak mereka menembak Mardiah. Nahasnya, Ade Irma yang saat itu berusia lima tahun, berada di dalam dekapan Mardiah.

"Nah disitu adik saya ditembak dari jarak yang dekat sekali," imbuhnya.

Ibunda Yanti dan Ade Irma, Johanna Sunarti, langsung menarik Mardiah. Pintu yang sebelumnya dibuka Mardiah, kembali dikunci oleh Sunarti. Saat itu, tubuh Ade Irma berlumur darah. Pun demikian dengan Mardiah.

Setelah berhasil mengamankan Mardiah dan Ade Irma, Sunarti memohon kepada suaminya, Abdul Haris Nasution untuk pergi bersembunyi. Sebab, orang yang dicari saat itu, satu-satunya hanya Nasution.

"Nas (Nasution), kamu selamatkan diri, karena kamu yang dicari, kalau kita-kita kan enggak dicari,' jadi selamatkan diri," kata Yanti menirukan apa yang dibicarakan ibunya kala itu.

Jenderal Nasution akhirnya bersembunyi di Kedutaan Besar Irak yang berada persis di samping rumahnya. Jenderal Nasution melompati pagar samping rumahnya untuk dapat bersembunyi. Setelah dirasa aman, Sunarti kembali.

Sunarti terbilang sangat berani. Sebab, ia nekat menghadapi para pasukan Tjakrabirawa di depan rumahnya sambil menggendong Ade Irma yang sudah berlumuran darah. Saat itu, terdengar para pasukan mencari ayahanda Ade Irma dan Yanti.

"Terus ibu saya bilang 'kalian di sini cuma bunuh anak saya'. Terus mereka bilang, 'Nasution mana?', dibalas, 'Pak Nasution'. Mereka enak bilang Nasution. Ibu saya bilang 'Pak Nasution sudah dua hari tidak dirumah', kata ibu saya begitu," ungkap Yanti.