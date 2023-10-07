Meriah! Karnaval Budaya Cirebonan Bersama Ganjaran Buruh Dibanjiri Ribuan Warga

CIREBON - Karnaval Budaya Cirebonan yang digelar atas kolaborasi sukarelawan episentrum Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) dan warga Cirebon berlangsung meriah, Jumat 6 Oktober 2023. Agenda tahunan tersebut dihadiri ribuan warga Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon.

Bersama ribuan warga, para pendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan pawai kebudayaan. Memadukan beragam kesenian khas Cirebon dengan kreativitas warga.

Menurut Ketua Umum GBB Lukman Hakim, kegiatan tersebut dilakukan di perkampungan buruh nelayan di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi pawai di daerah tersebut sengaja dilakukan untuk menarik simpati masyarakat setempat yang mayoritas nelayan.

"Kami bekerja sama dengan warga di Mertasinga yang kebanyakan pekerja di sektor nelayan banyak buruh nelayan, kami kerja sama tahunan merayakan tradisi tahunan untuk mensyukuri nikmat dan hidayah dari leluhur kita, dari Tuhan Yang Maha Esa," ujar Lukman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/10/2023).

Dalam pawai itu, kebudayaan Cirebon yang ditampilkan mulai dari pakaian adat, musik daerah Cirebonan, hingga karya seni. Mereka pawai keliling desa sejauh 7 kilometer. Pascapandemi Covid-19, Karnaval Budaya Cirebonan dari kolaborasi GBB dan ribuan warga Gunungjati disebut-sebut menjadi karnaval yang paling meriah.

"Tadi kami berkeliling di seluruh desa, kami melewati sekitar 7 kilometer lebih kami disambut warga di kiri kanan untuk berdoa bersama demi kesejahteraan rakyat ke depan," ucap Lukman.