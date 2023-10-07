Poliandri Berujung Maut, Terungkap Peran Para Pelaku Bunuh Satu Keluarga di Gowa

MAKASSAR - Satuan Reskrim Polres Gowa dibackup Resmob Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil menangkap 6 pelaku penyerangan brutal yang tewaskan 3 orang di Dusun Panujuang, Desa Kalamandalle, Kecamatan Bajeng, yang dipicu kasus poliandri.

Identitas para pelaku pun diungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni didampingi Kombes Pol Jamaluddin Farti, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol, Komang Suartana, Kapolres Gowa AKBP Reonald Trauli Simanjuntak, di Mapolda Sulsel, Jumat 6 Oktober 2023.

Kapolda menyampaikan, para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam sehingga para korban meninggal dunia. Adapun peran masing-masing pelaku saat terjadi penyerangan brutal yang tewaskan 3 orang di Gowa.

“Sebanyak 5 orang, pelaku yakni HL (60) yang merencanakan dan menyuruh melakukan penyerangan, MH (23) dan HM (28) juga merencanakan dan mereka melakukan penyerangan terhadap para korban,” katanya.

Sementara IR(18) dan SU (19) keduanya masuk ke rumah korban sambil menggunakan busur dan menjaga lokasi penyerangan, sedangkan MT (54) dirinya merintangi penyelidikan dengan berusaha membawa para pelaku melarikan diri ke kota Palu.