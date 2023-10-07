Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Satu Keluarga di Gowa Dibunuh Buntut Poliandri, 6 Pelaku Ditangkap!

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:38 WIB
Satu Keluarga di Gowa Dibunuh Buntut Poliandri, 6 Pelaku Ditangkap!
Polisi menangkap pelaku pembunuhan di Gowa (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Satuan Reskrim Polres Gowa dibackup Resmob Polda Sulsel bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap 5 pelaku utama dan 1 orang pelaku lain yang turut membantu para pelaku untuk melarikan diri ke Kota Palu.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, didampingi Kombes Pol. Jamaluddin Farti, Kabid Humas Kombes Pol. Komang Suartana, Kapolres Gowa AKBP Reonald Trauli Simanjuntak, di Mapolda Sulsel, Jumat 6 Oktober 2023.

"Para pelaku yang ditangkap dibawa ke Polres Gowa untuk diproses hukum. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 buah parang, badik , 2 unit sepeda motor, dan busur," katanya.

Kapolda menyampaikan bahwa para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam sehingga para korban meninggal dunia.

"Lima pelaku yang telah diamankan yakni, HL (60), MH (23) dan HM (28), sementara IR(18) dan SU (19) keduanya masuk ke rumah korban sambil menggunakan busur dan menjaga lokasi penyerangan. Sedangkan MT (54) merintangi penyelidikan dengan berusaha membawa para pelaku melarikan diri ke kota Palu," ungkapnya.

Adapun korbannya yaitu AB (60), FS (22), SU (40) ketiganya mengalami luka tusuk hingga meninggal dunia.

"Motifnya karena pelaku dendam dikarenakan korban FS menikah siri dengan istri pelaku HB yakni Hj NU sejak bulan Juni 2020," bebernya.

