Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Gerobak Gratis dari Perindo, Pedagang Es di Gorontalo: Dulu Jualan Cuma Pakai Plastik

Faradila Alim , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |03:37 WIB
Dapat Gerobak Gratis dari Perindo, Pedagang Es di Gorontalo: Dulu Jualan Cuma Pakai Plastik
A
A
A

GORONTALO - Partai Perindo sebagai partai modern yang mempunyai visi terhadap kesejahteraan masyarakat terus melakukan berbagai program dalam mendukung khususnya peningkatan taraf perekonomian para pedagang kecil.

Melalui pemberian gerobak jualan yang langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo kepada pedagang kecil sebagai bantuan untuk memaksimalkan potensi usaha.

Juwita Widya Mahmud seorang pedangang kecil penerima bantuan gerobak jualan dari Perindo. Juwita yang awalnya hanya mengandalkan penjulan es kelapa dengan menggunakan peralatan seadanya, kini dapat berjualan lebih layak dengan bantuan gerobak jualan dari Partai Perindo.

Juwita kini lebih mudah mengatur barang dagangannya, menarik perhatian pelanggan dan menjual es kelapanya dengan lebih efisien. Hasilnya, omset penjualannya pun meningkat secara signifikan.

"Insya allah grobak ini bisa bantu ekonomi saya, bisa nambah omzet jualan saya, dulu jualan cuma pakai plastik, terima kasih untuk pak Hary Tanoe," katanya.

Juwita juga berharap bahwa Partai Perindo terus meningkatkan berbagai programnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan bantuan seperti yang diberikan kepadanya, diharapkan semakin banyak pedagang kecil lainnya yang dapat merasakan manfaat dari bantuan ini untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement