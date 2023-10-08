Dapat Gerobak Gratis dari Perindo, Pedagang Es di Gorontalo: Dulu Jualan Cuma Pakai Plastik

GORONTALO - Partai Perindo sebagai partai modern yang mempunyai visi terhadap kesejahteraan masyarakat terus melakukan berbagai program dalam mendukung khususnya peningkatan taraf perekonomian para pedagang kecil.

Melalui pemberian gerobak jualan yang langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo kepada pedagang kecil sebagai bantuan untuk memaksimalkan potensi usaha.

Juwita Widya Mahmud seorang pedangang kecil penerima bantuan gerobak jualan dari Perindo. Juwita yang awalnya hanya mengandalkan penjulan es kelapa dengan menggunakan peralatan seadanya, kini dapat berjualan lebih layak dengan bantuan gerobak jualan dari Partai Perindo.

Juwita kini lebih mudah mengatur barang dagangannya, menarik perhatian pelanggan dan menjual es kelapanya dengan lebih efisien. Hasilnya, omset penjualannya pun meningkat secara signifikan.

"Insya allah grobak ini bisa bantu ekonomi saya, bisa nambah omzet jualan saya, dulu jualan cuma pakai plastik, terima kasih untuk pak Hary Tanoe," katanya.

Juwita juga berharap bahwa Partai Perindo terus meningkatkan berbagai programnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan bantuan seperti yang diberikan kepadanya, diharapkan semakin banyak pedagang kecil lainnya yang dapat merasakan manfaat dari bantuan ini untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.

(Khafid Mardiyansyah)