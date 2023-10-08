Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Provinsi Banten, Sosialisasi KTA Asuransi di Wilayah Perbatasan

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:38 WIB
Caleg Perindo Provinsi Banten, Sosialisasi KTA Asuransi di Wilayah Perbatasan
Caleg Perindo sosialisasi KTA Berasuransi di Banten (foto: dok MPI)
A
A
A

SERANG - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Banten dari Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang A, Bambang Bernardi terus turun kelapangan yaitu diwilayah perbatasan Kabuaten Tangerang dan Serang.

Hal tersebut bertujuan guna mengajak masyarakat untuk bergabung bersama Partai Perindo melalui program Kartu Tanda Anggota Elektronik (E-KTA) berbasis Asuransi Partai Perindo.

"Partai Perindo terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, Partai Perindo terus membuat terobosan baru dengan melakukan sosialisasi salah satunya terkait sosialisasi Kartu Tanda Anggota Elektronik (E-KTA) berbasis asuransi. Terobosan ini demi mewujudkan indonesia sejahtera," kata Bambang, Minggu (8/10/2023).

Lebih lanjut, Bambang Bernardi sebagai Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Serang bersama kader atau tim sukses dari bakal calon legislatif dapil 2 kabupaten serang akan terus menggelar sosialisasi "E-KTA berasuransi" melalui kegiatan lomba layang-layang bermotif Perindo di kampung Kabayan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

Menurut Bambang, ini adalah sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat, dalam momentum ini Bambang (Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 2_red) juga berharap target KTA Asuransi Perindo sekira 5.000 kartu untuk dapat tercapai khususnya meraih kursi DPRD Banten Dapil Kabupaten Serang.

Dalam kesempatan ini, Bambang menyampaikan program kerja terutama di bidang infrastruktur untuk masyarakat yang di wilayah perbatasan, dan bidang UMKM guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang.

(Awaludin)

      
