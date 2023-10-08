Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Digembar-gembor Sebagai yang Terbaik, Intelijen Israel Gagal Prediksi Serangan Besar-besaran Hamas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |10:13 WIB
Digembar-gembor Sebagai yang Terbaik, Intelijen Israel Gagal Prediksi Serangan Besar-besaran Hamas
Foto: Reuters.
TEL AVIV - Pejuang dari kelompok Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak ke kota-kota Israel pada Sabtu, (7/10/2023) menewaskan setidaknya 250 orang dan melukai ribuan lainnya. Ini merupakan kekerasan paling berdarah di Israel sejak perang Yom Kippur pada 1973.

Serangan Hamas ini mengejutkan militer Israel yang sama sekali tidak siap untuk mempertahankan diri, dengan banyak di antaranya yang terbunuh atau ditawan. Reaksi serupa juga ditunjukkan para pejabat Israel yang sama sekali tidak menyangka akan terjadi serangan.

"Kami tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi."

Ini adalah reaksi yang diberikan para pejabat Israel saat ini ketika ditanya bagaimana, dengan seluruh sumber daya yang mereka miliki, intelijen Israel tidak melihat serangan ini akan terjadi.

Ratusan pria bersenjata Palestina berhasil melintasi perbatasan yang dijaga ketat antara Israel dan Jalur Gaza, sementara ribuan roket ditembakkan dari Gaza ke Israel.

Dengan upaya gabungan dari Shin Bet, intelijen dalam negeri Israel, Mossad, agen mata-mata eksternalnya dan seluruh aset Angkatan Pertahanan Israel, sungguh mengejutkan bahwa tidak ada seorang pun yang memperkirakan hal ini akan terjadi.

Atau jika mereka memperkirakannya, mereka gagal mengambil tindakan.

Israel bisa dibilang memiliki badan intelijen yang paling luas dan memiliki pendanaan paling besar di Timur Tengah. Mereka mempunyai informan dan agen di dalam kelompok militan Palestina, serta di Lebanon, Suriah dan tempat lain.

Di masa lalu, mereka telah melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin militan dengan waktu yang tepat, dan mengetahui semua gerakan mereka secara dekat.

Kadang-kadang hal ini dilakukan dengan serangan drone, setelah agen memasang pelacak GPS di mobil seseorang; terkadang di masa lalu bahkan menggunakan ponsel yang meledak.

Halaman:
1 2 3
      
