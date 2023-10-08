Layar Raksasa Bertemakan Ocean Akan Sambut Kedatangan Delegasi KTT AIS

NUSA DUA - Layar raksasa berukuran panjaang 79 meter dengan tinggi 6 meter bertema Ocean akan menjadi salah satu pemandangan istimewa untuk tamu kehormatan yang hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023. KTT AIS Forum 2023 akan akan berlangsung pada 10 - 11 Oktober 2023 di di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Direncanakan akan hadir 29 negara dan 33 delegasi dalam KTT AIS Forum yang baru kali pertama digelar tersebut. "Ada 9 kepala negara yang hadir, sisanya adalah menteri dan pejabat setingkat menteri. Tamu negara Presiden akan disambut langsung Presiden RI Joko Widodo," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong saat meninjau persiapan media center untuk KTT AIS Forum 2023, Minggu (8/10).

Ditambahkan Usman, total ada 29 negara dengan total 33 delegasi yang hadir dalam KTT AIS Forum pertama tersebut. Tahun ini, KTT AIS Forum mengusung tema utama "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama" (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future). Sementara tiga subtema dari forum tersebut yakni Blue Economy; Our Ocean, Our Future; dan Solidarity.

Dijelaskan Usman, KTT AIS Forum digelar dalam rangka kolaborasi dan solidarias dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara - negara pulau dan kepulauan. Menurut dia, di tengah isu pemanasan global dan perubahan iklim, negara pulau dan kepulauan menjadi pihak pertama yang mendapatkan ancaman.

Sehingga, lanjut Usman, AIS Forum digelar untuk membangun solidaritas mengatasi ancaman perubahan iklim dan memulihkan lingkungan dengan membangun ekonomi biru. Dimana, ekonomi biru berbasis pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.