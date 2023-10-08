Sakit Tak Kunjung Sembuh, Pria Paruh Baya Nekat Gantung Diri

PRINGSEWU - Warga Pekon Patoman Pagelaran Pringsewu, digemparkan penemuan sesosok mayat pria yang tewas akibat gantung diri di sebuah gubuk kosong.

Korban diketahui berinisial SO (61), pensiunan PNS, warga Dusun Patoman II, Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

BACA JUGA:

Kapolsek pagelaran Iptu Hasbulloh, saat dikonfirmasi awak media membenarkan peristiwa gantung diri tersebut. Menurut kapolsek, peritiwa gantung diri ini pertama kali diketahui pasangan suami istri yang tinggal tidak jauh dari TKP, sekira pukul 16.10 WIB.

Saat itu, saksi melihat korban seperti sedang berdiri didepan gubug yang tidak berpenghuni. Lantaran curiga korban terlihat tidak bergerak-bergerak, lalu saksi memberitahukan kepada suaminya yang kemudian langsung mengecek ke lokasi tersebut.

BACA JUGA:

Setelah mendekat, saksi terperanjat karena melihat korban dalam posisi gantung diri dengan menggunakan seutas tali tambang warna orange yang diikatkan di balok gubug.

"Mengetahui kejadian itu, saksi lantas berlari memberitahu warga sekitar dan kemudian meneruskan kepada pihak kepolisian," terang Iptu Hasbulloh pada Sabtu (7/10/2023) malam.

Mendapat laporan warga, kata Kapolsek, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan serangkaian proses penyelidikan lainya.