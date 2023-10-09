Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

20 Daftar Negara yang Menggunakan Bahasa Spanyol

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |02:23 WIB
20 Daftar Negara yang Menggunakan Bahasa Spanyol
Ilustrasi untuk daftar negara yang mengunakan Bahasa Spanyol (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA- Daftar negara yang menggunakan Bahasa Spanyol ternyata cukup tersebar luas di dunia. Bahasa Spanyol sejatinya merupakan sebuah bahasa yang cukup populer digunakan masyarakat dunia.

Meski bukan termasuk sebagai bahasa utama internasional namun bahasa Spanyol ini masuk dalam peringkat ketiga yang paling banyak digunakan, setelah bahasa Inggris dan Prancis. Mengapa demikian?

 BACA JUGA:

Sebab bahasa Spanyol adalah bahasa pertama di dunia dan sudah ada sejak zaman dahulu kala tepatnya pada abad ke 9.

Dahulu bahasa Spanyol dikenal dengan bahasa Iberia-Roman yang dengan cepat menyebar hingga ke Amerika Tengah dan Selatan.

Oleh karena itu tidak heran bila seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi membuat bahasa Spanyol kini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan luas penyebarannya di dunia.

Lantas negara mana saja yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa utama di dalam kehidupan sehari-hari?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (9/10/2023) terkait 20 daftar negara yang menggunakan Bahasa Spanyol.

1. Spanyol = 92.00% berbicara bahasa Spanyol secara asli

2. Argentina = 98.10% berbicara bahasa Spanyol secara asli

3. Chili = 95.90% berbicara bahasa Spanyol secara asli

4. Kolombia = 99.20% berbicara bahasa Spanyol secara asli

5. Kosta Rika = 99.30% berbicara bahasa Spanyol secara asli

