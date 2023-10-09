Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Bertambah, Gempa M 6,3 di Afghanistan Tewaskan 2.445 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:26 WIB
Korban Jiwa Bertambah, Gempa M 6,3 di Afghanistan Tewaskan 2.445 Orang
Foto: Reuters.
A
A
A

KABUL - Lebih dari 2.400 orang tewas akibat gempa bumi di Afghanistan, kata pemerintahan Taliban pada Minggu, (8/10/2023) dalam gempa paling mematikan yang mengguncang negara pegunungan yang rawan gempa itu selama bertahun-tahun.

Gempa yang terjadi pada Sabtu, (7/10/2023) di bagian barat negara itu terjadi 35 km barat laut kota Herat, dengan salah satu gempa berkekuatan M 6,3, kata Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

Gempa tersebut merupakan salah satu gempa paling mematikan di dunia tahun ini, setelah gempa di Turki dan Suriah yang menewaskan sekira 50.000 orang pada Februari.

Juru Bicara Kementerian Bencana Janan Sayeeq,, mengatakan dalam pesannya kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 2.445 orang, namun ia merevisi jumlah korban luka menjadi "lebih dari 2.000". Sebelumnya, dia menyebutkan 9.240 orang terluka.

Sayeeq juga mengatakan 1.320 rumah rusak atau hancur. Jumlah korban tewas melonjak dari 500 yang dilaporkan sebelumnya pada Minggu oleh Bulan Sabit Merah.

Sepuluh tim penyelamat berada di daerah yang berbatasan dengan Iran, kata Sayeeq pada konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.

Lebih dari 200 orang tewas telah dibawa ke berbagai rumah sakit, kata seorang pejabat departemen kesehatan Herat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Dr Danish, dan menambahkan sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Jenazah telah “dibawa ke beberapa tempat – pangkalan militer, rumah sakit”, kata Danish.

Tempat tidur disiapkan di luar rumah sakit utama di Herat untuk menerima banyak korban, menurut foto di media sosial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/18/3167916/gempa_afghanistan-ZsAr_large.jpg
Dua Gempa Susulan Guncang Afghanistan, Korban Tewas 2.200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010465/hampir-100-orang-tewas-akibat-banjir-bandang-di-afghanistan-n828FWbR2J.jpg
Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/18/3007191/banjir-bandang-tewaskan-setidaknya-153-orang-di-afghanistan-gTHNw4ydyd.jpg
Banjir Bandang Tewaskan Setidaknya 153 orang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986627/serangan-bom-bunuh-di-bank-kandahar-tewaskan-21-orang-isis-mengaku-bertanggung-jawab-8DxF4z4rps.jpg
Serangan Bom Bunuh di Bank Kandahar Tewaskan 21 Orang, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972647/tanah-longsor-akibat-salju-tebal-landa-afghanistan-25-orang-tewas-vBGZNVo8Be.jpg
Tanah Longsor Akibat Salju Tebal Landa Afghanistan, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958166/pesawat-rusia-membawa-6-orang-hilang-di-afghanistan-diduga-jatuh-vZTNiCSkUy.jpg
Pesawat Rusia Membawa 6 Orang Hilang di Afghanistan, Diduga Jatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement