Serangan Udara Israel Tewaskan Pimpinan Hamas Ayman Younis

GAZA - Serangan balasan Israel ke Gaza menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa di kalangan warga dan pejuang Palestina, salah satunya pemimpin Hamas, Ayman Younis. Jenazah Ayman disebut ditemukan di bawah reruntuhan rumahnya pada Minggu, (8/10/2023).

Ayman, seorang tokoh penting Hamas tewas dalam serangan udara Israel ke Gaza pada Minggu. Kematiannya telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Gaza.

Pada Minggu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan serangan udara terhadap tiga pusat komando yang digunakan oleh kelompok militan di Jalur Gaza, termasuk markas Jihad Islam Palestina. Dalam 24 jam terakhir setidaknya 150 target, yang diduga digunakan oleh kelompok pejuang Palestina, termasuk masjid dan bank, telah dihantam serangan Israel.

Pemerintah Israel sebelumnya mengumumkan bahwa Operasi Pedang Besi akan terus berlanjut sampai kemampuan militer dan politik Hamas benar-benar dihancurkan.

Gaza dinyatakan sebagai zona yang diisolasi, di mana pasokan listrik, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya telah dihentikan. Warga sipil diberi saran untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.

Perang Hamas dan Israel yang pecah pada Sabtu, (7/10/2023) sejauh ini telah menewaskan lebih dari 700 warga Israel dan 400 warga Palestina, dengan ribuan lainnya luka-luka di kedua belah pihak, menurut data yang diperbarui pada Senin (9/10/2023) pagi. Korban diperkirakan di kedua belah pihak diperkirakan akan terus bertambah.

(Rahman Asmardika)