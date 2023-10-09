JK Tanggapi Serangan Palestina ke Israel : Tindakan Luar Biasa untuk Merdeka!

JAKARTA - Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza mendadak melakukan serangan ke Israel dengan meluncurkan hampir 5.000 roket ke arah Israel pada Sabtu (7/10/2023) pagi. Peristiwa itu pun menarik perhatian dunia internasional.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK turut menyoroti serangan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan kelompok militan Palestina merupakan tindakan luar biasa demi kemerdekaan.

"Iya, oh iya tentu itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan," kata JK di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023).

JK mengakui kehebatan kelompok militan Palestina karena dapat membuat serangan tanpa diketahui Israel. Tidak dapat dipungkiri, kata JK, bahwa mereka mempunyai rencana yang matang.

"Dan tentu pejuang-pejuang yang telah merencanakannya itu luar biasa kerahasiaannya, tidak diketahui oleh Israel, jarang terjadi, dan itu berani cermat dan perencanaan luar biasa," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan terbaru media Israel, menyebutkan setidaknya ada 600 orang tewas di Israel akibat serangan tersebut. Saat bersamaan, Kabinet keamanan Israel telah secara resmi menyatakan keadaan perang, yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan aktivitas militer yang signifikan.