Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Tanggapi Serangan Palestina ke Israel : Tindakan Luar Biasa untuk Merdeka!

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |00:08 WIB
JK Tanggapi Serangan Palestina ke Israel : Tindakan Luar Biasa untuk Merdeka!
Jusuf Kalla turut berkomentar terkait serangan Hamas ke Israel (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza mendadak melakukan serangan ke Israel dengan meluncurkan hampir 5.000 roket ke arah Israel pada Sabtu (7/10/2023) pagi. Peristiwa itu pun menarik perhatian dunia internasional.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK turut menyoroti serangan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan kelompok militan Palestina merupakan tindakan luar biasa demi kemerdekaan.

"Iya, oh iya tentu itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan," kata JK di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023).

JK mengakui kehebatan kelompok militan Palestina karena dapat membuat serangan tanpa diketahui Israel. Tidak dapat dipungkiri, kata JK, bahwa mereka mempunyai rencana yang matang.

"Dan tentu pejuang-pejuang yang telah merencanakannya itu luar biasa kerahasiaannya, tidak diketahui oleh Israel, jarang terjadi, dan itu berani cermat dan perencanaan luar biasa," ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan terbaru media Israel, menyebutkan setidaknya ada 600 orang tewas di Israel akibat serangan tersebut. Saat bersamaan, Kabinet keamanan Israel telah secara resmi menyatakan keadaan perang, yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan aktivitas militer yang signifikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement