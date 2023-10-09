Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Silaturahmi dengan Relawan Ganjar, Raja dan Sultan di Kalimantan Serukan Pesan Perdamaian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:36 WIB
Silaturahmi dengan Relawan Ganjar, Raja dan Sultan di Kalimantan Serukan Pesan Perdamaian
Raja dan Sultan di Kalimantan (foto: dok ist)
A
A
A

KOTAWARINGIN TIMUR - Kelompok sukarelawan Ganjar Pranowo bernama Dinasti Nusantara mendapatkan sambutan yang positif dari keluarga keturunan raja-sultan dan tokoh masyarakat adat di Pulau Kalimantan.

Melalui kunjungan dan silaturahmi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mereka sepakat menyerukan pesan perdamaian antarsuku dan etnis di Indonesia.

"Silaturahim itu bukan untuk kami saja, tapi lebih-lebih untuk bangsa dan negara. Dan, dengan silaturahmi itu sendiri, banyak manfaatnya. Akan menimbulkan rasa kasih sayang antara sesama hamba," kata Gusti Tengku Kadran dari Kesultanan Kotawaringin, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, kedatangan para raja dan sultan dari berbagai daerah di Indonesia ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin, merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat adat setempat.

"Sangat luar biasa karena mengingat yang hadir ini yaitu para raja dan sultan se-nusantara. Dan, ini merupakan satu kehormatan khususnya bagi kami masyarakat Kalimantan Tengah," kata Gusti Tengku Kadran.

Sejumlah raja-sultan yang turut hadir di antaranya, Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II dari Yogyakarta, KPH Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukajannangngang Satrio Sasmito dari Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan dan KPH H Sutan Muhammad Yusuf Tuanku Mudo Rajo Disambah Adityadiningrat.

Adapun, para peserta silaturahmi kali ini juga berasal dari berbagai wilayah di Pulau Kalimantan, seperti dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

"Karena ini merupakan silaturahmi Dinasti Nusantara, khususnya dengan masyarakat Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Timur. Kita harapkan semoga ke depannya itu jauh lebih baik lagi," ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
