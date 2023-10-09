Gempa M4,2 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Ternate, Maluku Utara (Malut), Senin (9/10/2023).

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 110 km Barat Daya, Ternate, Malut. Sementara itu, kedalamannya berada di 10 kilometer.

BACA JUGA: Pohon Setinggi 20 Meter di Bogor Tumbang Diterpa Angin Kencang

"Gempa Mag:4.2, 09-Oct-2023 20:38:08WIB, Lok:0.08LU, 126.65BT (110 km BaratDaya TERNATE-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun media sosial (medsos) X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," dikutip dari akun @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)