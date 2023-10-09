Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Gandeng Public Figure Gelar Diskusi soal Seni di Bandung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |19:04 WIB
Relawan Ganjar Gandeng Public Figure Gelar Diskusi soal Seni di Bandung
Relawan Ganjar Bersama Sejumlah Artis Gelar Diskusi Seni di Bandung/ist
BANDUNG- Alumni muda Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung dalam kelompok relawan Ganjartivity kembali melanjutkan kegiatannya di Kota Bandung, Jawa Barat.

Relawan pendukung bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo ini menggelar diskusi soal seni di sebuah kafe di Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia mengatakan, dalam diskusi tersebut pihaknya menggandeng dua seniman ternama asal Jawa Barat, yaitu Yujeng Hensem dan Joe P Project.

"Kita berkumpul bersama seniman-seniman Kota Bandung, kita berdiskusi tentang seni dan budaya di Kota Bandung,"ujar Dicky, Senin (9/10/2023).

Diskusi diikuti oleh puluhan anak muda Bandung. Diharapkan, kegiatan ini bisa mengedukasi mereka akan dunia seni, potensinya, dan kiat-kiat menjadi seniman yang berhasil di Bandung.

"Bandung ini culturenya luar biasa, dimana kita ingin menularkan ilmu-ilmu positif ke generasi z dan milenial untuk bisa meneruskan kakak-kakak yang sudah berprestasi di Kota Bandung," kata Dicky.

Kegiatan ini terselenggara karena terinspirasi dari sosok Ganjar yang beberapa waktu lalu mengunjungi Bandung dan menunjukkan ketertarikannya atas seni di Bandung.

Dicky melanjutkan, pihaknya akan kembali menggelar kegiatan yang berkaitan dengan dengan seni dan budaya Jawa Barat untuk beberapa waktu ke depan.

"Para gen z dan milenial sangat antusias. Bagaimana bisa menjadi seniman di Kota Bandung. Biar termotivasi juga anak-anak muda untuk menjadi seniman terbaik di Kota Bandung," pungkasnya.

Sementara itu, Yujeng Hensem yang menjadi pembicara dalam diskusi ini mengapresiasi kegiatan yang digelar relawan Ganjar Ganjartivity. Menurutnya, dengan saling berdiskusi, bisa menghasilkan berbagai ide yang kreatif.

"Bagus sekali ya, dimana terbukanya mindset dan kreativitas itu melalui kumpulan-kumpulan seperti ini. Di Bandung itu ngobrol bisa jadi apa saja. Bisa jadi kreativitas," kata Yujeng.

