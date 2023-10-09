Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Singgah di Makassar, Wapres Ground Breaking Pembangunan Masjid dan International Hospital

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:50 WIB
Singgah di Makassar, Wapres <i>Ground Breaking</i> Pembangunan Masjid dan International Hospital
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin setelah menempuh penerbangan sekitar 2 jam 20 menit tiba di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pukul 12.20 WITA, Senin (9/10/2023).

Ketibaan Wapres disambut oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel.

Di kota yang dikenal dengan "Kota Daeng" ini, Wapres akan menghadiri Ground Breaking Pembangunan Masjid Hajjah (Hj) Andi Nurhadi dan AAS International Hospital yang berlokasi di Jl. Kesadaran IV, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel.

Sebagai informasi, Masjid Hj. Andi Nurhadi dirancang dengan kapasitas 20 ribu jemaah. Masjid ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan peradaban peradaban Islam di kawasan Timur Indonesia. Nama Hj. Andi Nurhadi diambil dari nama ibu kandung dari pendiri masjid, Andi Amran Sulaiman (AAS), yang sebelumnya merupakan Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja periode 27 Oktober 2014 sampai 23 Oktober 2019.

