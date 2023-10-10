Ketua DPD Deliserdang: Perindo Selalu Berupaya Hadir dan Memberikan Manfaat ke Masyarakat

DELISERANG - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-9, DPD Partai Perindo Kabupaten Deliserdang Selasa (10/10/2023) membagikan paket sembako secara gratis kepada ratusan masyarakat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara.

Aksi sosial ini dilakukan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, sebagai bentuk kepedulian, dengan berbagi kebahagiaan di momen ulang tahun.

Kemeriahaan HUT ke-9 Partai Perindo bertambah saat pemotongan kue dan tumpeng yang diberikan kepada pengurus serta bacaleg Partai Perindo. Dalam kegiatan ini juga disampaikan motivasi serta semangat kepada para kader terbaik yang akan berjuang memperebutkan jatah 1 fraksi di DPRD Kabupaten Deliserdang.

"Sehingga para wakil dari Partai Perindo bisa terlibat dalam kemajuan pembangunan di Kabupaten Deliserdang," kata Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Deliserdang, Gunung Siagian.

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan sosial yang sering dilakukan Partai Perindo merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, hal itu sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo.