INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Edie Rante Tasak: Kebebasan dalam Pesta Demokrasi Rakyat Papua Harus Dijamin Tanpa Intervensi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:17 WIB
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil Papua, Pdt. Dr. Edie Rante Tasak mengatakan agar kebebasan memilih saat pesta demokrasi 2024 mendatang baik Pileg maupun Pilpres dijamin tanpa ada intervensi serta intimidasi dari pihak manapun.

Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua' pada Selasa (10/10/2023) sore.

"Dalam segi Pileg atau Pilpres untuk sekarang ini sebenarnya ini pesta demokrasi sehingga kebebasan untuk memilih harus betul betul dijamin, kita tidak ingin ada semacam intervensi dari penguasa, ada intimidasi dari kekuasaan," ucap Edie.

Bacaleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu meminta agar rakyat Indonesia yang ada di Papua memilih benar benar dapat mempertanggungjawabkan serta menyerap aspirasi masyarakat ke depan.

"Berilah waktu kepada rakyat Indonesia yang ada di Papua untuk memilih siapa yang benar benar menjadi kandidat yang mereka inginkan tanpa ada misalnya pergerakan massa dan memberikan iming-iming dan sebagainya kita ingin supaya pure mereka memilih orang yang memang dianggap baik atau bisa mempertanggungjawabkan atau menerima aspirasi mereka," ujarnya.

Edie memahami bahwa sistem pemilihan umum di wilayah Papua terbagi menjadi dua cara. "Karakteristik pemilihan di Papua itu ada dua yaitu karakteristik menggunakan sistem noken (sistem ikat) atau pemilu langsung," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
