Respon Negara Terhadap Serangan Hamas Israel, dari AS Hingga Indonesia

JAKARTA- Respon negara terhadap serangan Hamas-Israel menarik perhatian dunia. Kelompok militan Palestina tersebut baru saja melancarkan serangan terbesar dalam beberapa tahun pada Sabtu (7/10/2023) lalu.

Serangan tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan hingga menyedot perhatian dunia. Beberapa negara terlihat mendukung Hamas dan Palestina, namun tidak sedikit juga yang mendukung Israel.

Dirangkum dari Reuters dan Aljazeera, Selasa (10/10/2023), berikut respon negara terhadap serangan Hama-Israel, dari AS hingga Rusia.

8. Amerika Serikat

Negara yang kini dipimpin oleh Presiden Joe Biden sudah sejak lama bersekutu dengan Israel. Menurut catatan sejarah, AS adalah negata pertama yang mengakui Israel pada 1948 silam.

Karena itulah, serangan Hamas terhadap Israel mendapatkan tentangan dari pihak AS. Tak lupa, negara Paman Sam juga turut memberikan dukungan melalui Departemen Pertahanan.

“Dalam beberapa hari mendatang, Departemen Pertahanan akan bekerja untuk memastikan bahwa Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dan melindungi warga sipil dari kekerasan dan terorisme yang tidak pandang bulu.” kata Lloyd Austrin Menteri Pertahanan AS.

7. Iran

Ali Khamenei seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran pada Sabtu lalu memberikan dukunganya kepada para pejuang Palestina dengan mengucapkan selamat.

“Kami akan mendukung para pejuang Palestina sampai pembebasan Palestina dan Yerusalem,”

Dukungan terhadap Palestina juga ditunjukkan oleh Anggota Parlemen Irak serta Kementerian Luar Negeri Iran.

6. Cina

Sementara itu, Pemerintah Cina tampak tidak memihak satu sama lain dan mendesak pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri agar permusuhan antar negara bisa segera berakhir demi melindungi warga sipil.

5. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Tuerk mengatakan serangan tersebut memiliki dampak yang mengerikan terhadap warga sipil Israel dan mereka seharusnya tidak boleh menjadi sasaran serangan

4. Prancis

Negara Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron mengutuk keras serangan yang terjadi di Timur Tengah antara Hamas dan Israel.

“Saya menyampaikan solidaritas penuh saya kepada para korban, keluarga mereka, dan orang-orang terdekat mereka,” kata Macron.