TETO Rayakan Hari Nasional Taiwan ke-112, Puji Kerja Sama Semakin Erat dengan RI

JAKARTA - Taiwan memperingati perayaan Hari Nasional Ke-112 Republic of China (Taiwan) pada Senin (9/10/2023) di Jakarta. Pada kesemepatan itu, Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari Indonesia.

“Atas nama pemerintah dan rakyat Taiwan, saya merasa terhormat menjadi tuan rumah pada jamuan perayaan Hari Nasional Ke-112 Republic of China (Taiwan). Pada kesempatan yang baik ini, sembari menikmati pertemuan kita yang penuh kegembiraan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada hadirin sekalian. Tanpa dukungan Anda, segala kerja sama yang bermanfaat di antara kedua negara kita selama beberapa tahun terakhir tidak akan terjadi,” terang pidato Kepala TETO John Chen, melalui siaran pers.

“Seperti diketahui bersama, kita tidak diberi waktu istirahat setelah pandemi covid-19. Berbagai tantangan global muncul seketika mengikuti persoalan krisis kesehatan masyarakat, seperti inflasi, kemerosotan ekonomi, kerawanan pangan, perubahan iklim, bencana alam, dan ketegangan geopolitik di seluruh dunia. Taiwan pun tidak luput dari kesulitan-kesulitan tersebut,” lanjutnya.

Kendati demikian, dirinya yakin jika Taiwan akan terus menunjukkan ketahanannya dalam konteks perubahan global karena masyarakat Taiwan terbiasa menghadapi perjuangan berat. Misalnya, Taiwan tetap berdaya selama pandemi covid-19, khususnya ketika sebagian besar negara di dunia sedang bergulat dengan varian Delta, Taiwan tetap menjadi salah satu dari sedikit negara yang tetap menjalankan sektor bisnis dan sekolah.

Bukan hanya kinerja anti-pandemi, peran penting yang dimainkan Taiwan dalam rantai pasokan global chip semikonduktor pun terganggu selama pandemi.