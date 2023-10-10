2 Alasan Gus Dur Ingin Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

JAKARTA - Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania pada 1994.

Kisah Gus Dur diundang oleh Yitzhak Rabin itu ditulis oleh Djohan Efendi dalam Damai Bersama Gus Dur (2010: xxxiii).

Melansir nu.or.id, Selasa (10/10/2023), Djohan menceritakan bagaimana Gus Dur menangkap hasrat damai dari orang-orang Israel, tidak peduli latar belakangnya. Saat itu Gus Dur bertemu orang Yahudi, Arab, Muslim, Kristen, dan ia merasakan hasrat yang sama dari mereka. Mereka mengatakan kepada Gus Dur, hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa kata damai.

Kalangan elite pun menginginkan perdamaian. Hal itu terlihat ketika Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin sempat mengunjungi Jakarta dan menemui Presiden Soeharto meminta peranan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar untuk membantu proses perdamaian Palestina dan Israel.

Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia paham benar konflik yang terjadi di sana. Karena itu, saat ia menjadi presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gagasan Gus Dur sederhana. Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Gus Dur punya kepentingan taktis. Menurut Budiarto Shambazy dalam Damai Bersama Gus Dur (2010: 88), ada dua alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros, yang keturunan Yahudi, tidak mengacaukan pasar modal.

Kedua, ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah, sebab selama itu Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Daya dan posisi tawar Indonesia saat ini semakin kuat di tengah bangsa-bangsa Arab. Mereka kerap meminta bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi konflik-konflik yang ada.

Melalui Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Gus Dur dalam pandangan Budiarto Shambazy setidaknya mengintrodusir tiga elemen politik luar negeri, yaitu menjaga jarak yang sama dengan semua negara, hidup bertetangga dengan baik, dan kebajikan universal.

Sejarah mencatat, Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat pertama kali diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 saat umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan puasa Ramadhan.