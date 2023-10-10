Murka Anggotanya Tewas, Ini Sosok Panglima Jilah Pemimpin Pasukan Merah Dayak yang Terkenal Sakti

JAKARTA- Pasukan Merah TBBR Taliu Borneo Suku Dayak tewas tertembak polisi saat aksi unjuk rasa di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu, 7 Oktober 2023.

Panglima Jilah mengutuk dan mengecam keras pelaku penembakan tersebut. Dari video yang beredar, terlihat detik-detik korban tertembak hingga tewas di bagian dada hingga tembus ke belakang. Identitas korban yakni Gijik (35), petani Desa Bangkal. Korban lainnya yakni tertembak di perut Taufik Nurahman alias Upik

Panglima Jilah adalah tokoh masyarakat Suku Dayak pemimpin Pasukan Merah. Panglima Jilah lahir dengan nama Agustinus Jilah. Panglima Jilah lahir pada 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dilansir beragam sumber, Panglima Jilah merupakan pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Panglima Jilah dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap adat terutama budaya dan permasalahan yang sedang terjadi di Kalimantan.

Sewaktu kecil, Panglima Jilah menjalani kehidupan yang kurang beruntung. Penampilannya sewaktu ia kecil terlihat tidak sehat dengan memiliki perut buncit dan lidah yang selalu terjulur keluar.

Tidak hanya itu saja tetapi Panglima Jilah juga menderita kegagapan saat kecil. Sehingga komunikasi yang ia lakukan sangat terbatas. Namun, setelah ia beranjak dewasa Panglima Jilah menjadi terkenal dimana-mana karena narasi pidatonya.

Kemudian, Panglima Jilah sangat disegani dan dikagumi di Kalimantan karena ia merupakan cucu dari seorang panglima yang terpandang pada zaman kerjaan.