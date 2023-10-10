Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dosen UIN yang Kepergok Tidur Bareng dengan Mahasiswinya Ternyata Berpacaran

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:32 WIB
Dosen UIN yang Kepergok Tidur Bareng dengan Mahasiswinya Ternyata Berpacaran
Ilustrasi/Foto: Freepik
BANDAR LAMPUNG - Oknum Dosen UIN Raden Intan Lampung berinisial SHD (31) yang diamankan ternyata berpacaran dengan mahasiswinya inisial VO (22).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik kepada awak media di Mapolda Lampung, Selasa (10/10/2023).

Umi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Subdit IV Renakta (Remaja, anak dan wanita) Ditreskrimum Polda Lampung, keduanya mengaku telah berpacaran.

"Berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku mereka berpacaran kurang lebih 1 bulan ini," ujar Umi.

Umi mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman, selama berpacaran satu bulan, kedua terduga sudah 6 kali melakukan persetubuhan

Dikatakan Umi, perbuatan tindak pidana asusila tersebut dilakukan di rumah oknum dosen yang berada di Perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung.

"Iya mahasiswi (VO) ini tau oknum dosen (SHD) itu sudah mempunyai istri," kata Umi.

Disinggung apakah ada mahasiswi lain yang juga dibawa ke rumah tersebut oleh oknum dosen, Umi belum dapat menyampaikan. Pasalnya, terhadap kedua terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman.

