Misteri Kematian Gadis Cantik di Merangin Mulai Terungkap, Mirip dengan Kasus Kopi Sianida

MERANGIN - Misteri kematian Puji Susi Wahyuni gadis cantik warga Tegal Rejo Kampung 8 Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, Jambi yang sempat heboh atas kejanggalan kematiannya pada Agustus 2023 lalu, akhirnya mulai terungkap oleh penyidik Polres Merangin.

Sebelumnya Puji Susi Wahyuni disebut tewas karena menenggak racun. Mendapati banyak kejanggalan, nenek korban pun melaporkan kematian cucunya ke Polres Merangin. Sehingga kematian Puji Susi disebut mirip dengan kasus kopi sianida.

Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, Satreskrim Polres Merangin langsung melakukan ekshumasi dan autopsi kepada jenazah korban Susi Puji Wahyuni dengan menurunkan tim Dokkes Forensik Polda Jambi.

Setalah melakukan autopsi, Satreskrim Polres Merangin mulai melakukan penyelidikan terkait kejanggalan kematian Susi Puji Wahyuni yang dikabarkan tangah hamil.

Berdasarkan penelusuran pemeriksaan saksi dan barang bukti seperti handphone (HP) korban, penyidik pun mendapatkan petunjuk atas kejanggalan kematian korban Susi Puji Wahyuni.