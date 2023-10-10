Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rumah di Jember Rusak Parah Diterjang Angin Puting Beliung

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:51 WIB
Rumah di Jember Rusak Parah Diterjang Angin Puting Beliung
Rumah rusak diterjang angin puting beliung. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JEMBER – Sebuah video amatir memperlihatkan kondisi rumah rusak parah terdampak puting beliung di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember.

Terlihat atap dan tembok rumah rusak akibat tertimpa pohon besar. Sementara pepohonan di sekitar rumah tersebut roboh.

BACA JUGA:

Angin Puting Beliung Terjang Alun-Alun Jember, Puluhan Tenda Porak-poranda 

Petugas dari BPBD Jember dan relawan yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemotongan atas pohon yang tumbang menimpa rumah rumah warga.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176111/kerusakan-KjTY_large.jpg
Puting Beliung-Kebakaran Lahan Melanda Sejumlah Daerah dalam 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174972/puting_beliung-RDA5_large.jpg
142 Rumah Porak-poranda Diterjang Puting Beliung di Gowa Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133206/atap_puluhan_rumah_di_bandarlampung_rusak_diterjang_puting_beliung-GKsD_large.jpg
Atap Puluhan Rumah di Bandarlampung Rusak Diterjang Puting Beliung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/338/3123636/tower_bts-Be6E_large.jpg
Diterjang Puting Beliung, Tower di Bekasi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/625/3067156/puting_beliung-8sA5_large.jpg
Video Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/340/3034234/diterjang-puting-beliung-rumah-hingga-sekolah-di-kampar-riau-rusak-yD4gHrxD98.jpg
Diterjang Puting Beliung, Rumah hingga Sekolah di Kampar Riau Rusak
