Rumah di Jember Rusak Parah Diterjang Angin Puting Beliung

JEMBER – Sebuah video amatir memperlihatkan kondisi rumah rusak parah terdampak puting beliung di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember.

Terlihat atap dan tembok rumah rusak akibat tertimpa pohon besar. Sementara pepohonan di sekitar rumah tersebut roboh.

Petugas dari BPBD Jember dan relawan yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemotongan atas pohon yang tumbang menimpa rumah rumah warga.